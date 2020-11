(VIDEO) Un riñón en Lamborghini: así transporta el órgano la policía italiana para salvar una vida

EL NUEVO DIARIO, ITALIA. – A fin de trasladar un riñón de forma urgente desde la ciudad de Padua hasta Roma, para un trasplante, la policía italiana utilizó un Lamborghini, el automóvil superdeportivo que actualmente pertenece a la filial de Volkswagen.

Medios internacionales resaltan que este recorrido tomaría más de seis horas, sin embargo, por el uso del Lamborghini Huracán LP 610-4, las autoridades lograron hacerlo en dos horas.

Los uniformados, que se movieron a una velocidad de 230km/h, ejecutaron dicha misión por los 610 caballos del citado auto.

En las redes sociales los agentes indicaron que “para salvar una vida no se necesitan superpoderes. La solidaridad, tecnología y eficiencia también ayudan”.

La policía indicó que emplea este tipo de vehículos para misiones que son de urgencia, como es el caso de transporte de órganos, vacunas o plasma.

Los autos tienen un compartimiento frigorífico bajo el capó, lo que asegura que lo que se transporta llegue seguro.

