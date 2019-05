(VIDEO) Un perro detiene partido de futbol y hace correr a todos detrás de el

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El video de un perro se ha vuelto viral en las redes debido a que penetró a un campo de fútbol mientras se disputaba este fin de semana un encuentro entre los equipos Cavan y Monaghan, en la final de cuartos del Campeonato de Ulster, además de hacer que los miembros de seguridad y los jugadores lo persiguieran con la intención de que saliera de la cancha.

El perro que no agredió a ningún jugador u otra persona, correteó de un lado a otro de la cancha como si se estuviese divirtiendo por lo que hacía, lo que despertó la ovación, gritos y aplausos de los fanáticos en las gradas que se reían ante la acción del animal.

En el video puede verse cómo miembros de la seguridad trataban de acorralar al animal pero este se paraba frente a sus posibles captores e inmediatamente daba la vuelta y continuaba corriendo como si nada pasara.

Tras varios minutos de haber ingresado al juego y haberlo detenido, el perro corrió hacia uno de los fondos laterales de la cancha por donde salió a toda marcha sin detenerse o mirar hacia atrás, lo cual fue aplaudido por los fanáticos en las gradas.

🐶There was an enforced 'paws' in play during Cavan v Monaghan… pic.twitter.com/zeBgsndxBg

— Sky Sports GAA (@SkySportsGAA) May 18, 2019