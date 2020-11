(VIDEO) ¿Un peculiar experimento? Carlos Durán ofende a Pamela Sued en una partida de videojuego

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El youtuber Carlos Durán publicó la mañana de ayer en su canal de YouTube un video donde se le ve jugando el popular videojuego Among Us junto a figuras e influencers, sin embargo, todo pareciera ir bien hasta que la partida da un giro inesperado cuando Durán ofende a Sued.

Inicialmente lo que fue convocado como un reto entre Pamela Sued, Brea Frank, Larimar Fiallo, Sermarie De Moya (Vaca Loca) y Katherine Collado (La Comparona), el audiovisual terminó viralizándose cuando el curso del video se torna incómodo en el tiempo que Durán inicia expresando insultos y ofensas a las mujeres que compartían con el en ese momento, y calificando a Pamela Sued como “bruta”.

Las circunstancias provocaron el disgusto de la presentadora de “Pamela todo un Show” que inmediatamente al ver la actitud del creador de contenido decidió marcharse de la llamada.

“Me disculpan el grupo entero, pero con la actitud de Carlos yo no puedo, tú te haz comportado de una manera despreciable. Desde que comenzamos a jugar tu no has hecho más que criticarnos y molestarnos”, expresó la comunicadora antes de abandonar la partida.

La situación indica ser un experimento social en el que el popular youtuber pretende dejar una enseñanza y crear conciencia para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por el asesinato de las Hermanas Mirabal en 1960.

Conocido por sus populares experimentos sociales, los seguidores de Durán creen que este podría ser uno de ellos, ya que al finalizar el video los créditos predecían una continuación.