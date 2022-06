(VIDEO) “Un panorama sombrío”, dirigente FP afirma “el cambio” fue un retroceso para RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo (FP), Tony Herrera, describió como sombrío el panorama existente en la República Dominicana, argumentando que “el cambio” prometido por la actual gestión de gobierno durante su campaña, solo ha significado un retroceso para el país “en todo el sentido de la palabra”.

Enfatizó que lo que realmente le hace falta a la República Dominicana es una gerencia que afronte las principales problemáticas existentes. Sin embargo, sostuvo que desde el inicio, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), puso en marcha una carrera reeleccionista, que ha convertido a Luis Abinader en “un vocero” y no en un presidente que se sienta a dirigir.

En una entrevista realizada por Liliam Mateo, Enrique Mota y Domingo Ramírez, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Herrera indicó que a toda la nación le preocupan elementos primordiales como la seguridad ciudadana y el alto costo de los alimentos, situación que desde su punto de vista, no ha sido afrontada.

“Desde el inicio todo ha sido una improvisación, sobre improvisación”, puntualizó el dirigente, tras afirmar que el PRM se “coló” en el poder gracias a la división que hubo entre Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Leonel Fernández.

“Este gobierno no tenía planes, no estaba ni siquiera enterado de que tenía posibilidades de llegar al poder, porque su techo no pasaba de un 37%, viene el rompimiento y lógicamente se cuela el PRM, pero se cuela sin un programa de gobierno y es tan así que todo lo que hemos visto es que desde el inicio todo ha sido una improvisación”, emitió.

No miremos atrás

Tras referirse a la recomendación del mandatario a la ciudadanía sobre no mirar atrás, Hernández externó que de hacerlo, la ciudadanía se podría dar cuenta del aumento en los precios del pollo y otros insumos de primera necesidad.

“Si no miramos hacia atrás, no podremos ver que el kilovatio hora, sencillamente estaba a un precio y hoy día la factura de cada uno de nosotros ha subido alarmantemente. El panorama que estamos viendo no es lo más cómodo”, mencionó.

La Fuerza del Pueblo

El dirigente político garantizó que a finales de este mes la Fuerza del Pueblo volverá a la Junta Central Electoral para presentar un padrón con la capacidad de ser auditado por “cualquiera”, y que estará sustentado por más de un millón de militantes.

“En diciembre pasado la Fuerza del Pueblo fue a la Junta Central Electoral con 648 mil miembros inscritos, ahora a finales de este mes vuelve con un millón de inscritos, pero este es un padrón que está en capacidad de que cualquiera los audite”.

Manifestó que la Fuerza del Pueblo está formando sus estructuras, a través de la creación de las direcciones de bases y las direcciones medias, no solo para ganar las elecciones, sino también para continuar con el desarrollo de la nación.

