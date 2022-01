(VIDEO) Un muerto y varios heridos en nuevo incendio en barrio neoyorquino del Bronx

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Un nuevo incendio tuvo lugar este martes en el barrio neoyorquino del Bronx, en el norte de la ciudad, y se saldó con la muerte de una mujer de 82 años y siete personas heridas, entre ellas otra mujer de 77 años en estado crítico.

El incendio se registra solo a diez días después de que tuviera lugar otro en el mismo barrio y que se cobró la vida de 17 personas, convertido en el suceso más grave registrado en la ciudad en lo que va de siglo.

De acuerdo con el canal 2 de la cadena CBS, el incendio de hoy se produjo en un inmueble de tres pisos.

FDNY members continue to operate at a 2-alarm fire at 869 Fox Street in the Bronx. pic.twitter.com/LDjt7faEJs

— FDNY (@FDNY) January 18, 2022