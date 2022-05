(VIDEO) Un muerto y un herido tras supuesto enfrentamiento a tiros en La Yaguita de El Ejido, Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Un presunto enfrentamiento a tiros dejó un saldo de un muerto y un herido en el sector La Yaguita de El Ejido, en Santiago..

Los residentes de esa localidad expresaron sentirse “desesperados” por el aumento de hechos delictivos en La Yaguita de El Ejido.

La moradora María Isabel expresó “aquí no se puede dormir, este es el barrio más caliente ahora mismo. Ya estamos en una situación que no aguantamos más. No sé qué va a pasar, si el presidente va a dar una orden, a ver si los policías en verdad se acercan aquí al barrio. Ya estamos cansados, no podemos dormir. Yo soy una madre de familia que tengo tres niños, tenemos miedo que le pase algo a ellos o nos pase algo a nosotros”.

Hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que implemente medidas que reduzcan los niveles de delincuencia.

Manifestó también que durante el suceso, su suegra María Marisol Sosa resultó herida y que las balas perforaron las puertas de su hogar, la nevera y otros artículos.

Hasta el momento no ha sido identificado el joven que murió en el supuesto enfrentamiento a tiros.

