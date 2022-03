(VIDEO) Un LeBron histórico resucita a los Lakers con 56 puntos

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Un huracán pasó esta noche por el Crypto.com Arena. A sus 37 años y con mil y una batallas en las espaldas, LeBron James firmó una histórica actuación con 56 puntos que resucitaron a Los Angeles Lakers y que tumbaron a unos Golden State Warriors en depresión (124-116)., informó este domingo la prensa deportiva.

La única certeza de estos imprevisibles y nada fiables Lakers es que LeBron sigue siendo uno de los jugadores más determinantes de la NBA.

Tras cuatro derrotas seguidas y con un proyecto que se tambalea en cada esquina, LeBron dio vida a los Lakers con una monumental actuación: 56 puntos (19 de 31 en tiros, 6 de 11 en triples, 12 de 13 desde la línea de personal), 10 rebotes, 3 asistencias y un tapón.

.@KingJames messed around and dropped 56 PTS (most as a Laker) against Golden State 😤 pic.twitter.com/vMmbt0bnD4

— NBA on TNT (@NBAonTNT) March 6, 2022