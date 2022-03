(VIDEO) Un joven de Santiago denuncia utilizaron su cédula para estafar personas en redes sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Un joven que fue detenido el pasado fin de semana durante una redada realizada por agentes de la Policía Nacional, denunció este miércoles que desaprensivos supuestamente utilizaron su cédula de identidad para estafar a varias personas en las redes sociales.

Se trata del joven identificado como Brayan, quien narró que el pasado domingo las autoridades lo detuvieron en un proceso de redada y al momento de realizar la depuración le informaron que tenía una denuncia por estafa.

“Yo me doy cuenta cuando me agarran el domingo en la tarde y yo doy la cédula normalmente para que me depuren y apareció eso y yo ¿Cómo así?, porque yo había caído preso anteriormente y había salido”, puntualizó.

Indicó que las autoridades no le permitieron leer el documento, pero que le informaron que había estafado una persona en Santo Domingo con una venta que no entregó.

Destacó que siempre trabajó en el sector zona franca, pero que fue despedido y actualmente trabaja en un taller junto a su padre.

Relacionado