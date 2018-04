(VIDEO) Un fuego termina con una boda en Jalisco

Un fuego termina con una boda en Jalisco EL NUEVO DIARIO, JALISCO.- Un incendio provocado por una falla en fuegos artificiales, terminó con una boda que se celebraba en una hacienda de la ciudad Zapopan en México. El siniestro ocurrió la noche del sábado, en la Hacienda Benazuza, donde se realizaba la fiesta de boda. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD

