(VIDEO) Un ciudadano italiano mata una dominicana y luego se suicida en La Vega

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- Un ciudadano de nacionalidad italiana mató a golpes este viernes a su pareja sentimental, una mujer dominicana, y luego se quitó la vida ahorcándose por presuntos problemas económicos, en un hecho registrado en el residencial El Vedado, en La Vega.

Las víctimas fueron identificadas como Denia Del Carmen García, de 46 años, y Salvatore Iacono, de 80 años, de acuerdo al reporte ofrecido por la Policía Nacional.

El cuerpo de Del Carmen García presenta fractura de maxilar inferior y superior y traumatismo de cabeza, en tanto que el de Iacono presenta asfixia mecánica por ahorcamiento, según la médico legista actuante.

Técnicos de la Unidad de la Policía Científica de la División de Investigación, en La Vega, se presentaron al lugar del hecho para proceder con la investigación de lugar del hecho.

Los cadáveres fueron enviados al Instituto de Patología de Ciencias Forenses de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, para los fines procedentes.

La Policía indicó que al entrevistar a Al entrevistar a la hermana de la occisa, Joseli Altagracia García, esta dijo que a eso de las 11:00 de la mañana recibió una llamada del occiso donde este le comunicó que fuera a su casa que tenía que decirle algo y le colgó el teléfono.

Agregó, de acuerdo al reporte, que enseguida le devolvió la llamada en varias ocasiones pero el extranjero no contestó por lo que se dirigió a la casa y tras llamar desde la puerta nadie respondió, por lo que decidió entrar a la vivienda.

García narró que al penetrar al interior de la residencia en uno de las habitaciones encontró el cadáver de su hermana en la cama y el de su esposo colgando de una escalera con una soga.

Expresó que su hermana y el esposo de esta se llevaban bien y que no tenían problemas, pero sí, que él era muy celoso y que últimamente no podía costear el tratamiento para su enfermedad ya que tenía muchas complicaciones de salud y que además no podía pagar el alquiler de la casa donde residían.

