(VIDEO) Últimas palabras de Juan Francisco Núñez antes de lanzarse de “El Huacal”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Circula video este jueves en las redes sociales donde se observa al empleado que se lanzó ayer desde el piso siete del edificio Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, mejor conocido como “El Huacal”, pronunciar sus últimas palabras.

Mediante el audiovisual Juan Francisco Núñez, de 41 años de edad, aclaró que no tenía ningún tipo de problemas, solo estrés.

“Sí, buenos días, es una decisión difícil la que voy a tomar. Quizás no es la mejor decisión, no tengo problemas personales, económicos, no tengo deudas, no tengo problemas de mi familia, no tengo ningún tipo de problema, solamente tengo mucho estrés”, expresó Núñez antes de tomar la fatal decisión.

Asimismo, Núñez quien fungía como analista de la Calidad de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Haciendas, pidió a sus compañeros a brindar apoyo a una persona identificada como Lucía y a su madre.

Al final del audiovisual de 43 segundos, Núñez pidió perdón por el acto que iba a cometer.

Núñez cayó sobre el toldo del primer piso del edificio siendo rescatado por miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Quedó con signos vitales pero murió mientras era trasladado al hospital Darío Contreras.

Tras el acto, surgieron versiones de que el hombre había tomado la decisión de quitarse la vida tras ser cancelado de su puesto, rumor que fue desmentido por la directora de comunicación del Ministerio de Hacienda, Mónica Peña.