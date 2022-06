(VIDEO) Ulises Rodríguez dice Migración debe hacer cumplir la ley, pero sin violar los derechos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Tras el escándalo ocurrido el pasado viernes, cuando la Dirección General de Migración (DGM) penetró al restaurante “L’aromate Creole”, en Santiago, supuestamente porque los propietarios encabezaban una red que trafica con personas y pasaportes, el director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Ulises Rodríguez manifestó que ese órgano debe hacer cumplir la ley sin salirse del cumplimento de la misma, pero sin violar los derechos de los inmigrantes.

Rodríguez expresó que la migración es un tema sensible en la República Dominicana debido a que hay un sector que protesta si la DGM no realiza sus funciones y otro se indignan cuando se efectúan.

“Es un tema sensible, muy sensible, Migración siempre está ahí en una situación difícil, en el palo’ si boga o en el palo si no boga. Si Migración no hace nada, entonces las voces de la sociedad gritan un sector, sobre todo un sector que es radical, que es antinmigrante y entonces cuestiona. Si Migración ataca un poco, entonces la otra parte humanitaria, sensible y solidaria reacciona”, sostuvo.

El dirigente apuntó que considera que el órgano tiene excesos porque existe un personal que no cuenta con las capacitaciones correspondientes debido a la prontitud en que se escogen los representantes.

“Yo creo que hay excesos que se dan, a veces porque hay un personal que no se capacita bien, que se escoge un poquito a la carrera, yo creo que algo hay que mejorar, pero lo que está haciendo la Dirección de Migración, lo que le corresponde es cumplir con la ley y lamentablemente hay situaciones que son aisladas, que no se controlan”, expresó.

Rodríguez continuó diciendo que: “Lo que no se puede permitir es que si hay una conducta desde la dirección general que sea un patrón modelo, que no sea otra cosa, que no sea el cumplimiento de la ley, no pueden salirse del cumplimiento de la ley y darle un buen trato a los inmigrantes, pero aplicando la ley siempre”, puntualizó.

Sobre el caso

Fue dejado en libertad la tarde del domingo, por supuesta falta de pruebas Nelson Jolivant, apresado por supuestamente encabezar una red que traficaba con personas y pasaportes.

El vocero del Consulado Haitiano en Santiago, Evens Alexandre, informó que había sido puesto en libertad y que no habían encontrado pruebas en su contra.

Indicó además que, el señalado por traficar pasaportes, no es más que un empresario haitiano que ofrece servicios de viajes a sus compatriotas que desean ir desde Santiago hasta Puerto Príncipe, capital de Haití.

En el operativo realizado por Migración dicha oficina fue intervenida y en esta supuestamente fueron encontrados pasaportes y dinero que pertenecían a clientes del negocio.

En una rueda de prensa los empresarios Kari Saintoiry y Jonathan Solano, dueños del restaurante señalaron que llevan ocho años operando con todas las reglas de la ley, por lo que se sintieron indignados por la acción de los agentes de Migración.

Concluyeron diciendo que no importó que los presentes mostraran documentos, incluyendo al co-propietario -Jonathan Solano-, quien es domínico-haitiano y tenía su cédula de identidad dominicana, y a pesar de “los apresaron”.

Relacionado