(VIDEO) UASD desarrolla ventilador para pacientes afectados con coronavirus

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (@universidaduasd), informó este martes que , a través de sus facultades de Ingeniería y Ciencias, desarrolló un prototipo de ventilador mecánico, como parte de un proyecto con el cual la casa de estudios superiores busca incrementar el número de esos dispositivos médicos necesarios para salvar la vida a personas afectadas por el coronavirus. La iniciativa forma parte de los trabajos de sesión permanente dispuestos por la rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo, con el interés de mantener el compromiso social de la academia con el país en medio de la crisis sanitaria que afecta a la nación y al mundo, señala un comunicado de la academia.