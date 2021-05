(VIDEO) Turista le pisa el cuello a dominicano sin papeles en Puerto Rico y lo entrega

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO RICO.- Un audiovisual muestra el momento en que un turista de Texas somete a la obediencia a un dominicano indocumentado en la ciudad costera de Rincón, al este de Puerto Rico, y luego lo entrega a las autoridades de migración.

Abajo el texto que publicó Aimee Montoya en su cuenta de Facebook.

“Nuestros hermanos dominicanos se lanzan al mar buscando un escape de su realidad fuerte… El desastre que se llama El Caribe.

Aquí vez un turista de Texas ayudando al Border Patrol, aguantando un dominicano en el piso por el cuello, sin saber lo que estaba pasando. Después me preguntaron de qué se trata todo eso. Les expliqué y me dijeron que no sabían y les advertí entonces To Mind Their Own Business y entender que la realidad vacacional suya era una realidad pobre de los residentes nativos de toda la región…”.

Al audiovisual, prublicado por la cuenta de Molusco TV ha recibido múltiples comentarios, a favor y en contra de la acción.