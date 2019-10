(VIDEO) Turba ingresa a la fuerza en centro de votación de Cotuí

View this post on Instagram

Turba de personas abren puertas del Politécnico Profesor Roberto Camilo Recio del Distrito municipal Platanal, en Cotuí, debido a la lentitud con que se efectúa el proceso de votación en ese centro. Según datos recogidos en el lugar del hecho por nuestro corresponsal, Luis Ozuna, los votantes actuaron de tal manera porque se encontraban esperando para entrar desde tempranas horas de la mañana y aún no habían ingresado a votar. #Primarias6octElNuevoDiario