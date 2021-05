(VIDEO) Tulile asegura que el “merengue en estos momentos no existe”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El popular merenguero José Manuel Rivera, conocido artísticamente como Tulile, aseguró que el “merengue en estos momentos no existe” en virtud de que otros géneros musicales, tales como la salsa y la bachata, están más “arriba” que el género autóctono de nuestro país.

A consideración del “Rey Tulile”, como también se le conoce al artista, la decadencia del merengue responde a que los artistas del género están “echados, siguen haciendo la misma música, siguen buscando los mismos arreglistas, y la juventud no está en esos códigos”.

“Yo se que me van acabar, pero el merengue no existe, la juventud no está conectando con eso. Yo entiendo que tanto da una gota en un mismo sitio, que hace un hoyo”, apuntó el merenguero.

Las declaraciones del intérprete de éxitos como “Chacarron”, “El bombillo”, y “La loquera”, surgieron en el marco de una entrevista que concedió a la periodista Colombia Alcántara para su espacio “Al Tanto TV”, donde también aseguró que se encuentra luchando y preocupado por hacer música que tenga los códigos de ahora, ya que la juventud no está conectando con esas letras de merengue.

Durante su conversatorio con Alcántara, Tulile también aprovechó para hablar sobre la música urbano, y condenó que se use un lenguaje tan explícito y que deje poco a la imaginación.

