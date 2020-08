VÍDEO: Tucker jonronea y Astros barren a Marineros

EL NUEVO DIARIO, Houston (EE.UU.).- El guardabosques Kyle Tucker pegó jonrón en el noveno episodio, que dio a los Astros de Houston una victoria por 3-2 este domingo sobre los Marineros de Seattle.

Con el triunfo, los Astros barrieron en la serie a los Marineros, sumaron su cuarta victoria consecutiva y pusieron números de 11-10 en su registro en lo que va de la nueva temporada.

En el noveno episodio Tucker (2) conectó batazo de cuatro esquinas, sin corredores por delante.

