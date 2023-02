(VIDEO) Tsegay se queda a nueve centésimas del récord mundial de 3.000 bajo techo

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- La etíope Gudaf Tsegay, con su victoria con 8:16.69 en el mitin de Birmingham (Inglaterra), séptima y última parada del circuito oro de pista cubierta de World Athletics, se quedó este sábado a sólo nueve centésimas del récord del mundo de 3.000 metros bajo techo que su compatriota Genzebe Dibaba estableció en 2014, con 8:16.60.

Tsegay, que llegó a la cita acreditando como mejor marca personal en la distancia 8:22.65, completó una carrera diseñada para intentar el récord del mundo. Con su compatriota Birke Haylom y la irlandesa Nadia Power como liebres, la atleta etíope se quedó sola al paso por los 1.600 metros con el ritmo lanzado pero al parar el crono solo nueve centésimas la separaron de la plusmarca mundial.

Casi quince segundos después entró en meta la también etíope Mizan Alem (8:31.20), segunda, y después la alemana Konstanze Klosterhalfen (8:35.14).

What a final lap from Gudaf Tsegay 🇪🇹 in the women's 3000m 👀

She misses out on the world indoor record by 0.09 😳#WorldIndoorTour pic.twitter.com/cYpDkW3Pzj

— World Athletics (@WorldAthletics) February 25, 2023