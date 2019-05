(VIDEO) TSE conoce recurso de acción de amparo presentada por Ángel Lockward

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) conoce este lunes el recurso de acción de amparo preventivo de extrema urgencia presentada por el abogado Ángel Lockward.

Los jueces del citado tribunal deliberan un incidente presentado por la Junta Central Electoral (JCE) durante la audiencia. Los representantes del órgano electoral, Pedro Reyes Calderón y Herminio Ramón Guzmán, indicaron que el TSE no es competente para conoce dicha acción, puesto que le corresponde al Tribunal Superior Administrativo.

En la audiencia Lockward se representa a sí mismo junto con el jurista Carlos Escalante.

El dirigente político Ángel Lockward, entiende que la Junta Central Electoral “no puede violarme mi derecho de votar directamente, porque dijo, interpuso una “Acción de Amparo Preventivo de Extrema Urgencia”, contra el órgano electoral y su presidente, Julio César Castaños Guzmán.

Explicó que la decisión de la JCE de dividir el arrastre en tan solo 6 provincias, una regla distinta para 26 provincias y otra para 6, afecta al 59% de la población, y viola artículo 22, 208, 212, entre otros.

“Tenemos derecho a votar de forma directa, por lo tanto violan la Constitución. Yo no he venido aquí con un recurso contra un acto de la Junta, porque ese auto no existe, para que exista una resolución o auto administrativo se tiene que cumplir lo que dice la Ley 107-13”.

