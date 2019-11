(VIDEO) TSE conoce recurso contra candidatura Leonel Fernández por el PTD

View this post on Instagram

Abogado de Leonel Fernández ( @leonelfernandez ), Miguel Valerio ( @miguelvalerio ), previo a la audiencia en el Tribunal Constitucional (TC), dice resulta preocupante que abogado “renuncie para no ser parte de un juego”, destacando que al renunciar el abogado de Cristopher Ramirez de conocer el recurso constitucional de amparo contra Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo , este no tiene calidad para seguir en audiencia. #elnuevodiariord