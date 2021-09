(VIDEO) Tribunal impone tres meses de prisión preventiva contra expelotero Juan Encarnación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este jueves tres meses de prisión preventiva contra el expelotero Juan Encarnación, acusado de presunta violación sexual contra su hija menor de edad.

Antes de dictar la medida, el abogado Carlos Balcácer, había asegurado que Encarnación “está casi en Najayo”.

Según Balcácer, la hija de Encarnación ha sido coherente en todas las entrevistas, y es quien acusa directamente a su padre lo que hace que sea más creíble.

“Lo único que se discute es cuando es la madre que señala a los imputados y no los niños; esto es al revés es la niña que lo señala” dijo el abogado en su declaración a la prensa.

Dijo que el expelotero declaró que no había vuelto a ver a la niña cuando si lo hizo.

“Lo que esta niña declaró está en orden, no hay ningún tipo de incoherencia, él está en el umbral de la cárcel porque las acusaciones siempre han sido coherentes”, aseguró Balcácer.

Al momento del abogado del acusado hablar con la prensa, fue abucheado por los familiares de la supuesta víctima de incesto.

Aseguran expelotero es inocente

Le expareja de Encarnación, Rosario Abreu, aseguró que el expelotero es inocente, y alegó que terminó la relación “por esa señora, por la manipulación que yo misma no aguantaba. Ella me llamaba, me insultaba y me decía cosas”.

Mientras que los familiares decidieron gritarle una consigna a Encarnación para que desde la parte frontal del Palacio de Justicia lo escuchara en el cuarto piso y reiteraron que Keila Santana Andújar “lo que busca es dinero”.

Tanto los parientes como los compueblanos del expelotero aseguraron que continuarán luchando para limpiar el nombre y la dignidad de la familia.

Se recuerda que la defensa del expelotero aseguró que la niña fue manipulada para declarar contra su padre.

