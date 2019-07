(VIDEO) Tribunal dicta tres meses de prisión preventiva contra general y coronel acusados de abuso sexual

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El magistrado José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este martes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al general José Acosta Castellanos y al coronel Ángel Piña Batista, quienes son procesados por presunto abuso sexual contra una menor de edad. La prisión deberá ser cumplida en el centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional ubicado en el sector de Manoguayabo. En la solicitud de medida de coerción, la Fiscalía indica que Acosta Castellanos habría hecho abortar dos veces a la adolescente, con quien, presuntamente, estuvo desde que tenía 15 años de edad. Continúa leyendo esta noticia en página web www.elnuevodiario.com.do