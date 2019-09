(VIDEO) Tribunal dicta tres meses de prisión preventiva contra esposa de César el Abusador

View this post on Instagram

Tribunal dicta tres meses de prisión preventiva contra Marisol Franco y otros implicados en caso “César el Abusador” EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El magistrado José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a la pareja de César Peralta (César el Abusador), Marisol Franco. Franco tendrá que cumplir la medida dispuesta por Vargas en la cárcel de Najayo-Mujeres. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do