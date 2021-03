(VIDEO) Tribunal deja para este miércoles lectura fallo a Gabriel Villanueva en caso Andreea Celea

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIAERIO, SANTO DOMINGO-El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dejó para este miércoles a las 11:00 am la lectura del fallo del caso Andreea Celea, debido a la cantidad de pruebas por evaluar.

La lectura de la sentencia por la muerte de Celea a Gabriel Villanueva, principal acusado de la muerte de la joven de origen rumano, estaba prevista para esta tarde.

El 1 de septiembre de 2018, alegadamente Celea cayó del octavo piso de un hotel ubicado en el sector Bella Vista, siendo su novio Villanueva el principal acusado de empujarla.

Este martes el Ministerio Público reiteró ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, su pedido de imponer una condena acorde con la gravedad del crimen que se le imputa a Villanueva, acusado de matar a Celea en 2018.

El Ministerio Pública asegura que mediante la presentación de pruebas testimoniales, periciales, audiovisuales y documentales, las fiscales litigantes Magalys Sánchez y María Silvestre demostraron ante el tribunal la responsabilidad de Villanueva sobre la muerte de quien fuera su novia.

En ese sentido, “como Ministerio Público, nosotras hemos pedido que el Tribunal imponga 20 años de prisión contra el imputado”, expresó la magistrada Sánchez.

Sin embargo, de acuerdo a la abogada de Villanueva, Sonia Marlen Guerreo, el Ministerio Público pretende que se juzguen hechos que no sucedieron el 31 de agosto, día de la muerte de Celea, y busca que a Villanueva se le condene por violencia de género, “cuando no existe dentro de ese expediente un examen psicológico que diga que la víctima fue a poner una denuncia, no existe ningún examen de un psicólogo que diga que fue abusada psicológicamente con anterioridad al 31 de agosto, ningún certificado que ella tuviera señales de violencia en su cuerpo, el Ministerio Público la quiere traer por los moños, así es que reiteramos que no existen indicios suficientes que puedan vincular a Gabriel Villanueva con la precipitación acelerada que tuvo esa noche, porque medicamente no fue probado”.

