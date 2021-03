(VIDEO) Tribunal aplaza audiencia preliminar de Argenis Contreras para el 16 abril

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el 16 de abril a las 2:00 de la tarde, la audiencia preliminar que se le sigue Argenis Contreras, supuesto autor principal del asesinato del abogado y profesor Yuniol Ferreras Ramírez.

Plutarco Jáquez, defensa técnica de Contreras, explicó que el aplazamiento se produjo a petición suya, a los fines de que la secretaria del tribunal le notifique la acusación con todos los elementos de pruebas tanto a él, como al acusado.

Posterior al estudio de la citada acusación, explicó el abogado Jaquez, proceder en el plazo que concede el Código Penal depositar todos los elementos de pruebas que favorecen a Argenis Contreras.

Al responder preguntas de los periodistas que cubren la fuente judicial, Jáquez aclaró que “técnicamente a Argenis no se le había notificado la acusación ni a sus abogados, por lo tanto, a partir de ahora cuenta con el plazo que le concede el CPP para depositar sus medios de defensa los cuales no son los mismos que los presentados por los demás imputados implicados en el caso”.

Explicó que su defendido no está implicado en el bloque de acusaciones por parte del Ministerio Publico sobre corrupción en la Omsa: “no recibimos acusación de corrupción administrativa, por lo que corresponde es notificarle su acusación a Contreras”.

Jáquez: 10 funcionarios PLD-PRM implicados caso Yuniol “andan sueltos”

El abogado de Argenis Contreras denunció este viernes que 10 exfuncionarios y políticos del PLD y el PRM “andan sueltos”, pero que deberían estar incluidos en el expediente sobre el caso de asesinato de Yuniol Ramírez.

Se quejó la defensa técnica de Contreras de que aún no han sido llamado por el Ministerio Público, los personajes políticos que cito el acusado en su interrogatorio y “dio nombres y direcciones a la Fiscalía de personalidades definidas por él, “de cuello blanco”.

Acusa al Ministerio Publico de pretender “seguir manejando el caso para imputar a personas y dejar otras fuera del proceso. Argenis dio nombres de personas, políticos, militares del alto rangos y ellos andan sueltos, gentes y funcionarios del PLD y PRM también. Andan con saco y corbata sometiendo gentes por corrupción cuando ellos están acusados”.

Familiares Yuniol tienen mala percepción

El abogado de los familiares del asesinado profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ramón Ramírez Ferreras, dijo tener “una mala percepción del caso”.

“Porque, hace más de un mes que Argenis Contreras fue interrogado durante cinco días y hasta ahora el Ministerio Publico no ha dado a conocer ese interrogatorio, no ha reformulado su acusación, no ha hecho arresto, no nada, eso nos dice a nosotros que no hay nuevo nada”, sostuvo el hermano de Yuniol Ramírez.

Según el doctor Ramón Ramírez el nuevo Ministerio Publico “van a dejar este tollo que hizo Rosalba Ramos y Olga Diná igualito para proteger sus compañeros de partidos que todos los que están ahí son del PLD”.

Ante su convicción de que desde el Ministerio Público “se pretende mantener fuera del caso a los verdaderos asesinos de Yuniol Ramírez”, hizo un llamado a la procuradora general de la República, para que “haga lo que tiene que hacer que no se deje llevar por los que están llevando este caso”, ya que, según él, “esos fiscales todos son del PLD y están comprometidos”.

En su interrogatorio dijo, “Argenis Contreras dio nombres y dirección, pero este Ministerio Público no hará nada, porque ya debieron arrestado, realizado allanamiento y reformulado la acusación”.

Ante la situación como defensa de los familiares del asesinado abogado, dijo intimará al tribunal para que le entreguen los interrogatorios.