VIDEO: Trey Mancini terminó su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- A veces pareciera que los jugadores de Grandes Ligas son son inmunes, pero la realidad es que también enfrentan grandes dificultades en el plano de la salud como es el caso del jardinero de los Orioles de Baltimore, Trey Mancini, quien recibió el último tratamiento de quimioterapia para el cáncer de colon, informó este miércoles Las Mayores.

El guardabosque de los Orioles completó el último de sus tratamientos de quimioterapia a los que se sometió tras diagnosticársele cáncer de colon de Etapa 3 en abril. La novia de Mancini, Sara Perlman, anunció la noticia por medio de su cuenta de Twitter.

In this #F16HT together. So proud of you, @TreyMancini! pic.twitter.com/Lg8M91SHkT

— Baltimore Orioles 😷 (@Orioles) September 21, 2020