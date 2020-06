(VIDEO) Tres personas quedan atrapadas al impactar camión en SFM

View this post on Instagram

Tres personas quedaron atrapadas la tarde de este miércoles luego de impactar el camión en que se desplazaban con otro que transportaba un tanque de agua, durante un hecho registrado en la avenida Libertad del municipio San Francisco Macorís, provincia Duarte. En el audiovisual, se observa como residentes del lugar intentan socorrer a dos hombres y una mujer, quienes quedaron atrapados en un camión rojo marca Dayhatsu. Los accidentados presentaban algunas lecciones en su cuerpo. #elnuevodiariord