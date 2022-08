(VIDEO) Tres mujeres muertas y un niño herido por un policía en Los Alcarrizos en hecho aún no esclarecido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tres mujeres muertas y un niño herido, es el reporte que hay hasta el momento de un hecho no esclarecido ocurrido la noche de este sábado en el sector Los Coquitos del municipio Los Alcarrizos.

Según versiones, el agresor es policía, pero hasta el momento solo ha sido identificado como Estevan. Mientras que las víctimas mortales fueron identificadas como María del Rosario, Indiana de la Cruz y Pamela de la Cruz, entre ellas la pareja del presunto agresor, una cuñada y la suegra.

Una señora que llegó al lugar luego de haber ocurrido la tragedia fue quien ofreció los detalles y explicó que le contaron que el matador llegó al lugar y se llevaba a los niños desnudos, momento en que una joven le vocea a su madre “mira se llevan los niños encueros y está borracho ese hombre, se pueden caer”.

La mujer agregó que la madre de los niños dijo que llamaría a la Policía porque ya estaba harta.

Asimismo, destacó que esos son los únicos detalles que tiene sobre el caso, porque “no saben más nada, no me saben decir más nada, nada más me llamaron que estaban muertas, que las habían chocado”.

En el lugar se comenta también que el agresor se habría propinado un disparo tras cometer el hecho. Se rumora que fue trasladado a un centro de salud, pero aparentemente no se encuentra en estado de gravedad.

Se espera que las autoridades policiales realicen las investigaciones de lugar.

