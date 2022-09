(VIDEO) Tres meses prisión preventiva para policía mató 4 en Los Alcarrizos; los cumplirá en Operaciones Especiales  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La jueza Cecilia Toribio, del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso este jueves tres meses de medida coerción contra el cabo de la Policía Nacional, Esteban Javier Cora, acusado de matar a cuatro personas en un hecho registrado en el municipio de Los Alcarrizos.

El imputado deberá cumplir la medida en la cárcel de Operaciones Especiales de la uniformada.

La representante de la familia de las occisas, Mary Valenzuela manifestó sentirse conforme con la medida interpuesta por la magistrada.

“Las normas no se pueden violentar el imputado es policía y es allí donde le queda la medida, hasta que no haya sentencia el hombre no se puede suspender del cuerpo del orden”, justificó la abogada.

Asimismo, indicó que el 21 de este mes se le hará al niño del imputado una entrevista a través de la cámara Gesell, quien fue atacado el día de la tragedia por su padre.

“Aunque el hecho es lamentable, fue una buena medida, debido a que era el pedimento del Ministerio Público y la parte querellante. La ley le confiere que esté recluido en esa cárcel de la Policía”, declaró la letrada.

Mientras que la familia de todos los fallecidos se mostraron impotente y rabiosa tras escuchar la decisión del tribunal, alegan que este finge estar loco.

Las víctimas son Pamela de la Cruz, expareja del matador; María del Rosario, exsuegra; Indira de la Cruz, excuñada, y Liren Méndez Báez, este último presuntamente no tenía nada que ver con el victimario.

