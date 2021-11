(VIDEO) Tres detenidos por terrorismo tras explosión de coche en Liverpool

EL NUEVO DIARIO, LONDRES. – Tres hombres fueron detenidos el domingo como sospechosos de terrorismo por su presunta relación con la explosión de un vehículo al lado de un hospital de Liverpool (Inglaterra) que provocó la muerte de una persona e hirió a otra.

El incidente ocurrió esta mañana sobre las 11.00 GMT a la entrada del Hospital de Mujeres de la citada ciudad, cuando un taxi que acababa de aparcar explotó.

La policía de Merseyside confirmó que los arrestados son tres varones de 21, 26 y 29 años, que fueron detenidos en virtud de la Ley antiterrorista en el área de Kensington de esa localidad inglesa.

Video shows massive explosion after hero taxi driver locked suicide bomber in his car https://t.co/13vS4ocQjn pic.twitter.com/z1uBtDXbBF

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 15, 2021