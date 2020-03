(VIDEO) Trasladan mujer de Villa Riva con coronavirus; era tratada en su casa

View this post on Instagram

La señora Oaide Herrera, dominicana de 56 años de edad, diagnosticada con coronavirus por Salud Pública(@saludpublicard ) y puesta en aislamiento en su residencia de Villa Riva, en San Francisco de Macorís, fue trasladada la tarde de este martes por personal del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1(@sistema911_rd ) a un centro de salud de Santo Domingo, según se informó extraoficialmente. Video cortesía de Noticias Villa Riva. #elnuevodiariord #coronavirus #covid2019