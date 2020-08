View this post on Instagram

irresponsabilidades / Imágenes muestran el momento en que son trasladados decenas de internos de la cárcel de Anamuya, en Higüey. Como se muestra en el video, algunos de los reos narran que aún no saben hacia donde serán reubicados, mientras que otros denuncian supuestas irregularidades por parte de las autoridades penitenciarias. #ElNuevoDiarioRD