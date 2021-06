(VIDEO) Trasladan a Jean Alain Rodríguez a Fiscalía del DN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Bajo fuertes medidas de seguridad fue conducido desde la Procuraduría General de la República hacia la Fiscalía del Distrito Nacional el exprocurador, Jean Alain Rodríguez, quien fuera detenido tras ponerse a disposición de la justicia por la acusación que pesa en su contra.

Rodríguez pisó los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a las 3:15 minutos de la tarde luciendo un casco protector y en medio de un amplio cerco policial.

Con su presencia, ya suman siete los detenidos en dicho lugar, de un total 18 que consta el acta en el acta de allanamiento presentada por el Ministerio Público.

Rodríguez fue arrestado este martes en la sede de la Procuraduría General de la República, según informó su abogado, José Figueroa Guílamo.

En declaraciones a periodistas, el letrado confirmó la detención de Rodríguez y dijo que probablemente el exprocurador será trasladado a la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, junto a los otros cuatro detenidos dentro de la denominada Operación Medusa.

Rodrígez acudió “voluntariamente” al Ministerio Público a recibir explicaciones, después de que miembros de la fiscalía hicieran allanamientos en su domicilio y de varios allegados.

A su llegada a la PGR, el exprocurador dijo que nadie le había convocado y afirmó: “si tienen una orden de arresto, que me sometan y nos vemos en la Justicia”.

El ex procurador forma parte de un grupo de siete imputados en la Operación Medusa, que acusa a los implicados de supuestos delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

Por el momento, cuatro exfuncionarios de la PGR han sido arrestados, el ex director de Tecnología de la Información Javier Alejandro Forteza Ibarra, el ex encargado del Departamento de Contabilidad Rafael Antonio Mercede Marte, el ex asesor Miguel José de Moya y la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado.

