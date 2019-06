(VIDEO) Tras ser enviado a juicio de fondo Rondón critica que jueces y fiscales laboren en mismo edificio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario Ángel Rondón dijo este viernes luego de ser enviado a juicio de fondo, como uno de los implicados por el caso de sobornos de Odebrecht, que siempre ha criticado que los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los fiscales estén laborando en el mismo edificio.

“Yo siempre he hablado con mis abogados y he criticado que los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los fiscales estén en el mismo edificio. Eso a mí siempre me ha chocado y hablé con los abogados”, dijo Rondón a la salida de la sala donde se envió a juicio de fondo a seis de los implicados en el caso Odebrecht.

El día de hoy el juez de la Instrucción Especial del caso Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, envió a juicio de fondo a seis de los siete implicados en el caso de sobornos de US$92 millones pagados por la constructora brasileña.

Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez, fueron enviados a juicio de fondo, mientras que a Jesús (Chu) Vásquez Martínez le dictaron un no ha lugar.

Rondón continuó argumentando que algo pasa, ya que según él los fiscales salieron por la misma puerta que entra y sale el juez.

“Ustedes saben lo que acaba de pasar, por dónde salieron los fiscales, salieron por donde mismo sale el juez, por la puerta que entra el juez entraron los fiscales”, ratificó Rondón.

Asimismo dijo que repetiría lo que ya había dicho anteriormente, citando la fecha de 11 de enero de 2017, donde reiteró que no existen pruebas de corrupción de su parte que lo vinculen con exfuncionarios o legisladores.

“No existen pruebas de corrupción mía ni con exfuncionarios ni legisladores, no la hay”, aseveró el acusado en el caso de sobornos de la empresa Odebrech.

