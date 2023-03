(VIDEO) Tras 23 años de carrera musical, Rocio Crooke realiza por primera vez concierto en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El próximo viernes 24 de marzo a las 6:00 de la noche, en el auditorio Tabernáculo de Adoración, la artista de música cristiana Rocio Crooke, realizará su primer concierto tras 23 años de trayectoria artística, y totalmente gratis.

La artista cristiana, radicada en los Estados Unidos, manifestó que realiza por primera vez un concierto en su tierra de nacimiento porque el Señor puso el sentir en su corazón y justo por eso asumieron el costo del evento.

“Esto es un concierto por fe; empezamos con cero dólar, sin embargo, el Señor está tocando personas y hemos recibido donaciones de grandes patrocinadores, entonces lo poquito que falta ya hemos hecho unas camisetas para que ustedes también participen, pero aunque no la compre el concierto sigue siendo gratis, puede llegar con o sin camiseta”, dijo.

Crooke, con seis producciones musicales, fue entrevistada por los comunicadores Moisés Ruiz y Doclar Castillo, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

“Yo tengo casi cinco meses acá en el país y no tenía en mente para nada hacer un concierto, esto fue un sentir que nació de repente, conversando con el pastor Santiago Ponciano, él declaró una palabra sobre mi vida y me dijo sabes qué, tú vas a florecer aquí en tu tierra después de tantos años y no te puede ir de nuevo para New Jersey sin hacer un concierto en tu país”, contó.

Destacó también que en el concierto habrá muchas sorpresas y contará con muchos invitados que cantarán junto a ella, tales como los cantantes cristiano Johan Paulino, Yamilka, Isabelle Valdéz, Gabby Vargas, entre otros.

