(VIDEO) Trajano Potentini sostiene RD no reúne condiciones para el voto automatizado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini manifestó que no hay condiciones legislativas en la República Dominicana para hablar sobre votos automatizados.

“No hay las condiciones en República Dominicana, sobre todo en términos legislativos, de que ni siquiera podamos hablar del voto automatizado. Parece que poco se ha comprendido que nuestro contexto legislativo no acoge, no permite la posibilidad en términos reales de un voto automatizado sin que previo a ello se verifique que permita darle cobijo al mismo en términos estructurales”, expresó.

Sostuvo que esta modalidad de voto es inviable porque el artículo 99 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 15-19, está creado para impugnar una boleta física, mas no la automatizada.

“El voto automatizado tiene ese déficit de que no tiene su sistema que le de cobijo, que le de una estructura, por eso hago el planteamiento de que debió estar consignado en la propuesta que está haciendo la Junta Central Electoral y con responsabilidad explicar que eso no es viable, que no es posible”, expuso.

En ese sentido, manifestó que es necesario que se cree una propuesta legislativa que especifique el procedimiento a utilizar en cada proceso, o por el contrario la República Dominicana estará en un callejón sin salida.

“Dejamos ese articula aparte, por el negocio que impone la adquisición de nuevo equipos, entonces se plantearon hacer un voto automatizado y ya ustedes vieron en lo que terminamos”, mencionó.

En una entrevista realizada por Liliam Mateo, Enrique Mota y Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, expuso que el país tiene un clase política de oído, que solo emite estimaciones, pero no realiza un estudio profundo sobre las propuestas que se les están planteando para luego como partido fijar una postura.

“Si no abrimos los ojos, si los partidos con cabeza fría, que antes de estar opinando los diputados, lo que deben es ponerse a examinar y a leer y buscarse un equipo de estrategia a nivel de los partidos hagan los planteamiento de rigor que ha planteado la Junta Central Electoral, corrigiendo y mejorando”, emitió.

Hiper legislados

Trajano Vidal Potentini propone la creación de un Código Electoral en la República Dominicana para de forma armónica y sistémica tener una cohesión de todos los aspectos que están ligados a los partidos y sus procesos electivos.

“Eso le quita calidad a la democracia que hoy debería ser ni siquiera un procedimiento como lo es de la búsqueda del poder, ni siquiera un sistema debería ser un derecho fundamental para que pueda ser protegido como derecho fundamental. Tenemos una Junta que dice mutis, porque se ve abrumada con todo este proceso del PRM, PLD, la Fuerza del Pueblo, porque todos están día por día en campaña”, comentó.

