(VIDEO) Trae Young sufre lesión de tobillo durante partido; rayos x salen negativos

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El primer examen realizado por los servicios médicos de Atlanta descartaría una lesión de gravedad y su baja podría alcanzar las dos semanas

La primera imagen dolorosa de la temporada aunque parece que quedará en un susto llegó anoche durante el segundo cuarto del partido que disputaban Hawks y Heat en Miami.

Trae Young realizaba una entrada a canasta frenada por los de Florida, cuando tras frenar tropezó con Justise Winslow y se torció el tobillo derecho. Sus gestos de dolor eran ostensibles y tuvo que abandonar la cancha sin poder apoyar el pie.

Trae Young hurts his ankle and helped off the court pic.twitter.com/yGqh3GgpJN — The Render (@TheRenderNBA) October 30, 2019

Con un inicio de campaña impresionante, no pocos quedaron sin respiración ante tal incidente, y es que hasta el choque de ayer el base promediaba 34 puntos y había sido nombrado incluso Jugador de la Semana en la NBA.

Por suerte todo hace indicar que no sufre una lesión de gravedad. Según informa Adrian Wojnarowski de ESPN, los rayos-x fueron negativos y en Atlanta son optimistas respecto a que no sea más que una torcedura. En todo caso, se le realizará una resonancia magnética para salir completamente de dudas.

Respecto al tiempo que los Hawks puedan verse obligados a jugar sin su estrella, Shams Charania de The Athletic adelanta que en estos momentos estaríamos hablando de una ausencia que rondaría las dos semanas, si bien este diagnóstico sigue pendiente de nuevas pruebas que tendrán lugar a lo largo del día de hoy.

La precaución manda

Ya sea de mayor o menor consideración la dolencia sufrida por el point guard, fuentes de The Athletic aseguran que la hoja de ruta de la franquicia de Georgia es no forzar en ningún momento a su talento emergente. Aunque como parece Young podría retornar en un corto periodo de tiempo, es posible que este se alargue unos días –incluso alguna semana– de cara a que la articulación no vuelva a dar ningún problema en lo que resta de temporada 2019-20.

