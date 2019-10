(VIDEO) Trabajadores de El Seibo denuncian militares los secuestraron a las 2:30 de la madrugada

View this post on Instagram

protestaban de manera pacífica frente al Palacio Nacional con el fin de que el presidente Danilo Medina le recibiera, denunciaron que fueron desalojados de manera violenta esta madrugada por las autoridades policiales. Los campesinos vinieron al Palacio a denunciar que fueron desalojados de sus terrenos a pesar, según ellos, de que los ocupaban de manera legal. #elnuevodiariord