(VIDEO) Trabajadores cancelados de Agricultura exigen pago de sus prestaciones en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Decenas de trabajadores desvinculados del Ministerio de Agricultura exigieron el pago de sus prestaciones laborales durante una protesta realizada la mañana de este martes en Santiago.

Los manifestantes afirmaron que sus contratos laborales fueron suspendidos desde el año pasado y que hasta la fecha no se les ha hecho entrega de las cesantías.

Una de las afectadas, Jaqueline Calzado expresó que: “yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura, duré 16 años, a mí misma me tienen que entregar 304,000 pesos y todavía no me han entregado nada, yo tengo un año y cuatro meses cancelada”.

Los protestantes argumentaron que más de 100 empleados fueron desvinculados y que solo han realizado el pago a una minoría.

Por otro lado, Feliz Antonio Polanco sostuvo “yo tenía 24 años y me cancelaron y todavía no nos han dado nuestro dinero, hay gente que tiene un año y seis meses y no le han dado su dinero, nosotros exigimos que nos paguen, son trabajo desde nuestra juventud ininterrumpidamente, para que ahora nos quieran hacer ese tipo de chantaje”.

