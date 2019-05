(VIDEO) Tony Peña Guaba renuncia del PRD; dice no perderá más su tiempo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tony Peña Guaba, anunció la tarde de este jueves que renuncia de esa organización política y que no va a seguir “perdiendo su tiempo”, tras 51 años de militancia.

“Yo renuncio formalmente a la militancia del Partido Revolucionario Dominicano, no pierdo más mi tiempo, se decidió regalarle el PRD al PLD, perfecto, que sigan ellos, pero yo respeto la memoria de José Francisco Peña Gómez, mi padre”, dijo José Francisco (Tony) Peña Guaba.

El ahora exdirigente perredeísta dijo que todavía le retumba en los oídos cuando en la campaña de 1996 el alto dirigente perredeísta le señalaba que “el camino malo estaba cerrado”.

“Por eso yo nunca he apoyado el Partido de la Liberación Dominicana”, acotó.

Peña Guaba hizo pública la renuncia tras la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), que rechazó un recurso depositado por éste en el que solicitaba al órgano contencioso la designación de un administrador judicial para organizar todo el proceso interno del PRD hasta tanto se elijan nuevas autoridades.

A traves de su cuenta de twitter, Guaba dijo que lamentaba que lo lamentaba por “el pueblo Dominicano porque el quería “devolver el PRD”.

“Lo lamento por los miles y miles de perredeistas que esperaban un PRD en las calles, haciendo oposición. Hablando de propuestas y soluciones al país. Lamento líder, no haber impedido que su partido sea bisagra”, indicó.

“Anuncio mi decisión irrevocable de no seguir siendo perredeista. Porque a estas alturas de mi vida, no voy a militar en un partido bisagra y sin propuestas. No voy a trabajar para regalarle 80 años de historia a un sector que no siente, ni padece por el país”, agregó el dirigente a través de su cuenta de twitter.

El dirigente político no dio detalles sobre el partido al que ingresará.

