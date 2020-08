(VIDEO) Tony Bennett celebra sus 94 años y estos son los temas imprescindibles de su repertorio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El cantante estadounidense Tony Bennett celebra este 3 de agostos sus 94 años de edad, donde 75 de esos han sido ejerciendo como artista.

El exponente de la balada y el jazz, ha colocado en el gusto popular temas como “Blue Velvet” y “I Left My Heart In San Francisco”, logrando ser ganador de los premios Grammy como Grabación del Año (1963), Mejor Interpretación vocal Masculina (1963), Mejor Interpretación Pop Tradicional (1993), Album del Año (1995), entre otros.

Bennett, quien nació el 3 de agosto de 1926, además de una trayectoria musical también ha dedicado tiempo a la pintura, la escritura y la actuación, logrando ser merecedor de varios Emmy.

Para celebrar la vida de este popular artista, El Nuevo Diario les trar 5 canciones imprescindible de su repertorio:

1- The Lady is a Tramp (junto a Lady Gaga)

2- Body and Soul (junto a Amy Winehouse)

3- Blue Velvet (junto a k.d. lang)

4- I Left My Heart In San Francisco

5- The Way You Look Tonight

6- Just in time (junto a Juan Luis Guerra

7- Rags to Riches (junto a Romeo Santos)

8- Return To Me (junto a Vicente Fernandez)

