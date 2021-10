(VIDEO) Toño Rosario sorprende periodista con comportamiento tras fiesta en Pensilvania

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PENSILVANIA. – La joven periodista Adriana Rodríguez, quedó sorprendida tras el comportamiento del merenguero Toño Rosario, el cual iba a abordar para hacerle una entrevista luego de una fiesta que realizó en el “VIP Room Lounge”, en Allentown, Pensilvania.

“Me llevé la sorpresa de mi vida, pues el señor Toño Rosario demostró que la fama no da la humildad, que la fama le ha hecho que los sumos se le suban a la cabeza”, manifestó.

La también corresponsal de El Nuevo Diario, dijo que se debe reconocer el talento de Rosario, pero que no fue la forma correcta con la que él y su equipo se manejaron al momento que los medios se acercan para hacerle la entrevista y darle seguimiento tras su concierto en el lugar.

Rodríguez explicó que cuando el equipo de trabajo de Rosario estaba sacando unas fotos, decidieron ir a donde el artista para retratarlo, cuando lo hacen se lo llevan al vehículo donde se encontraba para mostrarle la imagen que al final, de forma mal humorada, dijo que no le gustó.

“Ahí es donde uno ve la calidad del artista, porque no es su fama, no son sus éxitos, son sus comportamientos y acciones los que hablan, no porque no me haya dado la entrevista, sino que Toño demostró que es la ultima Coca Cola del desierto y que el mundo gira alrededor de él porque así fue que se comportó”, agregó.

Tras la impresión que tuvo por el momento, la periodista dijo que si le hubiese explicado de una forma más directa y respetuosa hubiese entendido su posición de no querer ser intervenido por la prensa, con cualquier excusa valida, pero sin la necesidad de hablarle con tono pedante.

“Si me da cualquier excusa uno lo entiende, pero no reaccionar como: ‘no sé, tal vez al final’, como que yo tenia que durar ahí toda la noche para que él me diera cinco minutos de entrevista, cuando al final del día yo no saco ningún beneficio de eso. La prensa o sube al artista o lo acaba y ustedes como artistas lo deben saber”, manifestó Adriana.

Agregó que el show que hizo Toño Rosario fue muy bueno, pero que al final no llenó el lugar como se tenia pautado.

Adriana Rodríguez se encarga de recolectar informaciones noticias de hechos relevantes en Estados Unidos, como corresponsal del periódico El Nuevo Diario en Pensilvania.

