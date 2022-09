(VIDEO) Tomy Galán asegura “el PRM no gobierna un día más después del 2024”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán, manifestó este lunes estar convencido de que el oficialista no gobierna un día más después del año 2024, y el perfil que resulte del proceso de consulta ciudadana que llevarán a cabo el 16 de octubre llevará a su organización partidaria a obtener el triunfo en el próximo torneo electoral.

Sostuvo que el PLD siempre ha sido “el vehículo”, y en ese sentido aseguró que lo que llevó al expresidente Leonel Fernández a subir las escalinatas del Palacio Nacional en el 1996, cuando marcaba un 10%, fue montarse en la estructura del partido morado.

“Si alguien no va en una representación oficial de un partido de una categoría como el PLD se le va a hacer muy difícil recorrer un camino y aprovechar la coyuntura para convertirse en presidente, Danilo Medina en el 2021 se subió también en la fortaleza de nuestro partido”, expresó.

Galán fue entrevistado por los comunicadores Enrique Mota, Emilio Brito, Aneudy Ramírez y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, dijo estar seguro de que el éxito que tendrá su proceso interno, además de definir el perfil de su candidato presidencial, va a impactar el escenario político electoral porque la fuerza del PLD es innegable, y aún sin candidato.

Detalles

Galán, quién también es miembro del Comité Político del PLD, indicó que más de 36 mil 442 personas trabajaran directamente en la organización de su consulta ciudadana, en la que utilizarán un padrón que asciende a 6 millones 97 mil 362 electores que van a estar organizados en 1589 recintos que fueron habilitados a través de las escuelas públicas.

“En esos recintos van a operar alrededor de 2,7032 CC o Mesas, donde los militantes del PLD, pero los ciudadanos que también quieran participar expresar su deseo frente a los seis aspirantes, tres hombres y tres mujeres, puedan participar en cada uno de esos recintos”, acotó.

También, el exlegislador aclaró que es falso que quienes no sean militantes del PLD y participen de este proceso quedarán inmediatamente quedarían afiliados a la organización partidaria, lo que ya fue esclarecido tanto por ellos como por la Junta Central Electoral (JCE).

“Posiblemente mucha gente está preocupada por el éxito de ese proceso de consulta y una manera de pretender colocar piedras en el camino es de esa forma, pero eso no tiene ninguna importancia”, agregó.

Aspirantes

Al hablar de los aspirantes a la nominación presidencial del PLD, Galán sostuvo que todos están conscientes de que el partido es lo prioritario y que sin él, pocas oportunidades podrían tener, y no cree que haya razones para que alguno de los seis se sienta disgustado con los resultados del proceso, cualquiera que sea.

“El que va a un proceso democrático debe estar acostumbrado a ganar y a perder, aunque siempre he dicho que ninguno de los que están ahí al final, aún no sean ganancioso en una aspiración van a ganar porque el trabajo político no se pierde jamás si usted le da consistencia en el tiempo y seguimiento permanente”, sumó.

