(VIDEO) Tommy Galán dice han emprendido campaña mediática en su contra

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador por San Cristóbal e imputado en el caso Odebrecht, Tommy Alberto Galán, se defendió este miércoles ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) asegurando que han emprendido una campaña mediática en su contra con el envió de notas de prensa a los medios de comunicación para tener ganancia de causa.

Galán indicó que le causa indignación el proceso que se lleva en su contra y que hasta el momento no sabe por qué es juzgado.

“Se me atribuyen hechos que no he cometido como presidente de la Comisión de Hacienda he hecho. La discrecionalidad debió cumplirse”, dijo Galán en su declaración.

