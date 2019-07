(VIDEO) Tommy Galán defiende su precandidatura a senador por San Cristóbal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por San Cristóbal, Tommy Galán defendió este martes su precandidatura a la senaduría de esa provincia, al indicar que se inscribió con el apoyo de su familia y el pueblo.

En una rueda de prensa, junto a varios senadores, Galán indicó que “mi conciencia está tranquila, que ellos hagan lo suyo, en este momento mi papel no es redimirme, mi deber es seguir trabajando”.

El congresista agregó que “ante los atropellos padecidos no me amedrento, hoy, el deseo de servir a los demás es más fuerte que nunca, porque me siento orgulloso de ser dominicano y sancristobalense, comprometido a seguir dando lo mejor de mí, mientras el Señor me lo permita”.

“Desde mis inicios en la política, he mantenido una conducta acorde a las enseñanzas del profesor Juan Bosch y los valores y principios que me inculca mi familia”, sostuvo.

Galán agregó que “estoy víctima de circunstancias coyunturales, que desde el simple ejercicio de mis funciones constitucionales, se pretenden derivar responsabilidades totalmente ajenas a mi conducta, en un contexto de hechos que le resultan totalmente ajenos a mi conciencia”.

El senador indicó, además, que “si alguien ha de expresarse (en contra precandidatura) que lo haga ante la Comisión Nacional Electoral.

Tommy Galán actualmente está siendo acusado de recibir sobornos millonarios de la compañía brasileña Odebrecht para gestionar la construcción de obras en el país cuando era presidente de la Comisión de Finanzas del Senado.

Por este caso, el magistrado de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, envió el pasado viernes a Galán a juicio de fondo, junto a cinco de los siete imputados.

