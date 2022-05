(VIDEO) Tomás Hernández afirma que en RD no hubo crisis gracias a presidente Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tomás Hernández Alberto, afirmó que en República Dominicana no ha habido crisis gracias a que el presidente Luis Abinader interviene cada vez que se presenta una situación y le “quita el tono a cualquier explosión”.

“Este es un país que no estaba preparado para tener un presidente de la connotación de Luis Abinader. Luis se montó en un tren que venía desviado y venía lleno de gente que creía que ser corrupto no era nada y de pronto hizo una promesa de campaña que nadie pensó que era cierta y que él iba a independizar el Poder Judicial en la República Dominicana”, expresó.

En una entrevista realizada por Liliam Mateo, Enrique Mota, Dalí Romero y Domingo Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Hernández Alberto puntualizó también que a pesar de que es el que menos ha estado en el poder, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), es sin duda la organización política más grande que ha tenido la República Dominicana, pero adoleció siempre de la división.

“El PRM es una versión mejorada de lo que fue el Partido Revolucionario Dominicano, pero no se puede decir lo mismo del Partido de la Liberación Dominicana, porque aunque salió del PRD montó distancia ideológica”, indicó.

Poder pal’ Pueblo

Hernández Alberto, afirmó que en el país existe una gran desafección política y producto de eso surgió el movimiento “El Poder Pal’ Pueblo”, tratando de procurar que el disgusto natural que se ha producido en todos los partidos sea subsanado.

“El 62% de los dominicanos no está vinculado a ningún partido político; entonces, el movimiento nace de muchos colores y no es un movimiento atado a ninguna organización, no es del PRM, no es del PLD, no es de la Fuerza del Pueblo”, subrayó.

Manifestó que el problema de los partidos políticos es que fundamentalmente no operan con la transparencia necesaria para el desarrollo de la organización, argumentando que debido a esto es que en el país hay una invasión de gente que a base de recursos han convertido a la política en un clientelismo.

“Eso hay que combatirlo, la política tiene que volver a ser algo que atraiga a la gente como consecuencia de un deseo sincero de llegar al poder para servir, no para servirse del poder”, comentó.

Convención abierta

Comentó que al principio fue partidario de que dentro del PRM se realizara una conversión abierta para elegir sus autoridades; sin embargo, agregó que la convención de delegados es lo mejor que le puede ocurrir al partido, porque es necesario apostar a la unidad.

“La democracia establece mecanismos y los mecanismos que tienen que ver con la convención de legados también son correctos, yo soy partidario de que sean abiertas, pero entiendo lo que ha hecho el partido”, emitió.

Planteó que el partido de gobierno realizó en ese sentido lo que la dirección entendió que era menos costoso y menos peligroso, tras reconocer que si el Partido de la Liberación Dominicana no se hubiese dividido jamás habría salido del poder.

“Cuando usted está en el poder y usted tiene alternativas, usted procura que se conviertan en realidad aquellas que menos le cuestan y las que más garantiza la unidad y eso es exactamente lo que ha ocurrido”, comentó.

