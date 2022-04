(VIDEO) Tomás Hernández afirma “Luis Abinader es presidente del cambio en la democracia de RD”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tomás Hernández Alberto, sostuvo que extinto líder político Antonio Guzmán fue el presidente de la transición democrática en República Dominicana y Luis Abinader es el mandatario del cambio en la democracia, razón por la cual conformaron el movimiento “El Poder Pa’l Pueblo” el pasado marzo, para defender la gestión del jefe de Estado y enfrentar a los adversarios que estarían distorsionando la verdad sobre el Gobierno.

“Poder pal Pueblo justamente nace para defender la gestión de Luis Abinader y para enfrentar a los adversarios que distorsionan la verdad y nosotros sabemos que venceremos ese tipo de cosas”, expresó el presidente del movimiento.

Hernández fue entrevistado por los comunicadores Máximo Miñoso y Hanfiel Polanco, en el programa “La República”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El perredeísta dijo que el presidente Abinader es un hombre que hizo un cambio absoluto en la República Dominicana, donde antes la corrupción era vista como algo absolutamente normal en el ejercicio del poder y ello habría empezado a cambiar tras la llegada del mandatario.

Consideró, además, que el Gobierno de Abinader no tenía oposición hasta que llegaron los temas referentes a la inflación y la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania, situación de la que la oposición se ha aprovechado para decir que las autoridades no saben cómo hacer frente al fenómeno inflacionario.

“El presidente tiró 10 medidas y ninguno de los opositores se atreve a decir cual de esas medidas es mala, ah no, pero la inflación la creó el Gobierno y ya me tenían el oído grande, entonces cuando me di cuenta que las cosas se estaban poniendo agrias para el Gobierno, entonces yo dije, sí, llegó el momento, me tengo que tirar a la calle con un equipo”, externó.

También manifestó que el movimiento surgió para contrarrestar la percepción “errónea” que tendría una parte significativa de la población dominicana, a cerca de que el país cuenta con un gobierno de “élite”, lo que no sería así, sobre todo porque la actual gestión mantiene los principales programas de lucha contra la pobreza y hasta los ha duplicado.

“Así como el Gobierno tuvo que hacer alianzas, que ahora le dan la percepción a la gente de que son elites lo que están a su lado, así nosotros ahora tenemos que conseguir, y lo estamos logrando, que en las instancias de poder se entienda que hay que mira un poquito a la gente del pueblo y que todo lo que haga el gobierno a partir del 24 sea producto de grandes pactos con el pueblo dominicano”, agregó.

