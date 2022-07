(VIDEO) Todas las personas pueden desarrollar cataratas en sus ojos; especialista habla de sus causas y síntomas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El médico oftalmólogo Hugo Miguel Rodríguez Ogando explicó que las personas nacen con un lente natural que es totalmente transparente y se llama cristalino, el cual a partir de los 45 años se va poniendo opaco y esa opacidad es lo que se conoce como cataratas.

“Es un proceso fisiológico donde el cristalino pierde su función y se pone opaco, entonces ¿cómo lo detectamos? con un chequeo de rutina normal, el paciente puede ir y tener la sorpresa de que tiene cataratas y no lo sabía porque se va acostumbrando a la mala visión”, añadió.

También indicó que hay algunas señales que podrían indicarle a la persona que tiene cataratas, como el sentirse afectado por los destellos de luces durante la noche y el sentir que ve todo borroso o amarillo.

El galeno fue entrevistado por los comunicadores Enrique Mota, Liliam Mateo y Domingo Ramírez, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

Además, estableció que hay otras causas que generan las cataratas, ya que puede ser congénita o venir fruto a un trauma como un golpe producido en un accidente automovilístico.

De igual forma, precisó que se puede recuperar la nitidez de la visión con una cirugía de aproximadamente 15 minutos, y a la sexta semana el especialista puede decir el resultado del procedimiento, aunque un día posterior a la operación el paciente ya puede ver normal si no hubo complicaciones.

“Todas las cirugías tienen sus riesgos y la de cataratas no es la excepción, ¿qué puede ocurrir y que no e normal porque es una cirugía sencilla?, ojos rojos, dolor, presión alta del ojo, infección, secreciones, ese tipo de cosas”, puntualizó.

Agregó que, inmediatamente una persona es operada de cataratas debe guardar reposo por lo menos durante las dos primeras semanas, no agachar la cabeza y procurar no tener ningún golpe de impacto.

Glaucoma

El oftalmólogo también se refirió a la enfermedad del ojo denominada glaucomas, la cual ocurre por el aumento de la presión intraocular y genera la aparición de puntos ciegos en el campo visual.

“El glaucoma tiene diferentes causas y asimismo diferente tratamiento hoy en día. La primera línea de tratamiento es la farmacológica, gotas para bajar la presión o drenar el humor acuoso que de eso es que está compuesto el ojo, para que salga de manera más abundante”, explicó.

Dijo que lo más importante con esta enfermedad hereditaria es la prevención, porque aunque no tiene cura, si puede pausarse su progresión con gotas o cirugía, en caso no de no funcionar el primer tratamiento.

Añadió que una persona con esta enfermedad debe visitar al oftalmólogo cada tres o cuatro meses, y si no tiene ningún problema en su visión, le sugiere acudir al especialista una vez por año.

Relacionado