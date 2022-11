(VIDEO) Tobías Crespo sostiene robustecer educación vial es la única forma de cambiar el tránsito en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, manifestó que, robustecer la educación vial es la única forma de lograr que en unos años la República Dominicana pueda disfrutar de cambio de cultura en el transito.

Argumentó que el país está lleno de personas con maestrías y doctorados que se escudan en sus cargos para parquearse “donde les da la gana”, por tanto, para él no es formación académica lo que hace falta, sino conciencia vial.

“Usamos los rangos y hemos ido a la escuela, pero no es la academia que nos falta, es concientización sobre el respeto a los derechos del hombre, el respeto a la vida del otro”, expuso.

El legislador que fue director general de Tránsito Terrestre desde el 2004 hasta 2010, reiteró que, es una atribución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), establecer conjunto con el Ministerio de Educación las políticas de educación vial para que el país pueda nuevos peatones, conductores y pasajeros.

“Yo pienso que hasta que el Ministerio de Educación y el Intrant no asuman esta tarea con responsabilidad nosotros no vamos a tener un cambio de comportamiento y no lo digo solos por esta gestión, mi critica también fue la gestión de 2017 hasta el 2020 que le tocó liderar el proceso para que la educación vial iniciara”, comentó.

Crespo realizó estas declaraciones al ser entrevistado por los comunicadores Rómulo Vallejo y Darwin Ovalles en el programa “Punto de Análisis”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver a partir del minuto 16:52).

De igual forma, mencionó que la seguridad vial es una responsabilidad de todos y no puede ser achacada solamente a las instituciones estatales.

“Somos parte del problema y debemos ser parte de la solución, a veces queremos achacarle el problema al guagüero o al motoconchista, que son parte del problema, no le vamos a quitar responsabilidad, también a las instituciones, pero nosotros como ciudadanos también nos comportamos de manera incorrecta”, expuso.

Destacó que cada transportista debería tener una capacitación que se adapte a su tipo de oficio, además de la licencia de conducir y una vez establecido el proceso educativo, deben venir las sanciones.

“Hasta que el ciudadano no vea que le duele en el bolsillo o en prisión la gente va seguir violando de manera reiterada la norma y n hablo solo de esta norma, hablo de cualquier norma. Por eso, cuando yo hablo de Ley 63-17 la defiendo a raja tabla, porque hay que llevar a las autoridades al cumplimiento de la ley”, narró.

