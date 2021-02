(VIDEO) Tildan de debilidad institucional y duro golpe a democracia dominicana allanamiento a CC

Comparte esta noticia

Por: Marolin Castillo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El allanamiento que por más de 11 horas realizó ayer lunes el Ministerio Público a la Cámara de Cuentas, ha sido tildado como duro golpe a la democracia del país que ha puesto en evidencia la debilidad institucional de la República Dominicana, sostuvieron así el expresidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero y el exdiputado de la República, Carlos Peña.

“Es un duro golpe, yo diría que hasta para la democracia, porque van a venir ahora muchas interpretaciones, y evidentemente, un fracaso para la Cámara de Cuentas”, expresó Andrés Terrero.

“Estamos ante un momento en que se pone en evidencia la gran debilidad institucional que tiene la República Dominicana”, sostuvo Carlos Peña.

Terrero y Peña emitieron sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Edwin Martínez en el programa Enfrentados, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 16:00).

En ese orden, Peña indicó que la debilidad institucional del Congreso dominicano provocó que la Procuraduría General de la República (PGR) haya llegado hasta la circunstancias de actuar como lo hizo.

Igualmente, dijo sentirse preocupado y consideró que “antes de llegar a este momento pobre institucionalmente hablando,” el Congreso debió accionar y los miembros actuales de la Cámara de Cuentas debieron ser sometidos a una interpelación para ver si era válido llegar a un juicio político.

Por su lado, el magistrado Terrero se mostró sorprendido de que Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), haya dicho que encontraron pruebas de que sí han maquillado informes.

“Dice el magistrado Camacho que han evidenciado, no sé cómo tan rápido lo hayan evidenciado, de que sí encontraron hoy que han maquillado informes, no sé cómo, eso es demasiado extemporáneo para decirlo”, expresó Terrero, aclarando que no duda de lo que se ha dicho, pero tampoco puede dudar de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas.

Durante el panel Terrero también indicó, que cuando llegó a la Cámara de Cuentas, en el 2006, realizaron una evaluación de todo lo que había ahí y terminaron catalogaron la institución como “un lastre de la República Dominicana”, y ninguna de las administraciones que han pasado por el organismo han podido resolver el caso.

“De hecho, todas las Cámara de Cuenta que han pasado no han podido resolver el caso, incluyendo la mía, por casos diversos, pero no estoy excluido de que no pudimos satisfacer a la población dominicana”, enfatizó.